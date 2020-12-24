司法院邀請近70位編劇、導演、製作人等參加國民法官模擬法庭，分別扮演國民法官及律師等，模擬法庭由台灣高等法院法官文家倩擔任審判長，模擬審判「長照殺人案」。（司法院提供）

司法院邀請近70位編劇、導演、製作人等參加國民法官模擬法庭，分別扮演國民法官及律師等，模擬法庭由台灣高等法院法官文家倩擔任審判長，模擬審判「長照殺人案」，國民法官各自提出不同角度的觀察，最後判決被告不具殺人犯意，僅成立傷害罪。

「長照殺人案」模擬審判中，被告被指控持刀刺傷罹患思覺失調症的姊姊，模擬法庭審判長文家倩帶領參與者，體驗坐上法檯、調查證據，紀凱峰法官、呂煜仁法官、北院歐陽儀法官，分別帶領其他參與者同步組成三個影子團討論案情，做出判斷。

擔任四號國民法官的戲劇工作者在會後座談時表示：「（坐上法檯讓我感受到）我好像可以決定這個人的命運，這種感覺讓我感到責任重大，必須要謹慎地做好每個決定。」原本只是報章媒體中，有著聳動標題的社會案件，在參與模擬法庭的戲劇專業工作者心中，成為有血有肉、有猶豫也有迷惘的思辯之旅。

法律職人劇探討正義與理性的思辯，一向是國內外戲劇界的熱門題材，23日司法院法律戲劇諮詢平台工作坊邀請近70位編劇、導演、製作人等戲劇專業工作者，參加國民法官模擬法庭，初嚐法庭攻防的刺激滋味，讓戲劇的眼神，多了法律的視角，習於用戲劇描寫人生經歷的他（她）們，相信能有更多體會與心得。

(中時 )