英國一名21歲女子葛蕾絲（Grace Millane），2018年底獨自一人到國外旅遊，卻在紐西蘭奧克蘭失蹤，當地警方後來發現，她與一名體型壯碩男子進入一家旅館後，再也沒出來，該壯男被捕後向警方坦承，他殺害葛蕾絲後，將「屍體對折」塞進行李箱，再帶到樹林裡棄屍。

綜合外媒報導，葛蕾絲失蹤後，警方從監視器畫面發現她2018年12月1日晚間，與一名壯漢傑西（Jesse Kempson），兩人有說有笑進入奧克蘭一家旅店，因為2日是葛蕾絲的生日，在英國的家人一直聯絡不到她人，驚覺事情不妙緊急報案。

警方調查時發現，葛蕾絲是透過Tinder認識傑西，相約一起喝酒，結束後進入一家旅店就沒出現在監視器畫面，但發現傑西用手推車，推2個箱子離開旅店，經過確認，其中一個箱子就是裝葛蕾絲的屍體。警方查出葛蕾絲遇害後遭棄屍，隨即在一處郊區的林地裡找到她的遺體。

傑西俯首認罪後另外坦承，殺害葛蕾絲之前的8個月，也性侵一名英國遊客，但受害人一直沒報案，直到傑西殺害葛蕾絲的照片曝光，才勇於出面指證，並稱自己一樣被帶進房間，因為拒絕求歡而遭到性侵。傑西這兩案被依性侵與謀殺罪，分別判刑11年與17年以上有期徒刑。

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(中時新聞網)