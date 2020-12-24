紅遍全球的經典影集《慾望城市(Sex and the City)》，讓女性觀眾特別有感，奉為兩性關係的「聖經」，在系列作品播畢10年後的現在，爆出《慾望城市》將重啟拍續集，且打算原班人馬演出，但隨即發現此事恐怕很難實現，因為飾演要角莎曼珊的金凱特蘿，重話拒絕回歸。

《慾望城市》為HBO製播的影集，於1998年6月開播，以身為專欄作家的女主角凱莉與她3名閨密的都會女性生活為主體，談感情也談女人心聲，一播出就引爆話題熱潮，《慾望城市》最終做了六季影集加上2部電影，腳步停在2010年上映的《慾望城市2》，而十年過去，敲碗回歸的聲浪依舊不絕於耳。

金凱特蘿去年親口坦承因拒演電影《慾望城市3》，跟另外三人交惡。(圖／達志提供)

影迷的聲音，製作組聽到了，據《每日郵報》報導，經典影集《慾望城市》確定在HBO串流影音平台「HBO Max」重啟，本來的計畫是四天后「凱莉」莎拉潔西卡帕克、「夏綠蒂」克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）、「米蘭達」辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）及「莎曼珊」的金凱特蘿(Kim Cattrall)原班人馬回歸，但顯然這個美夢將告吹，因為金凱特羅表明無意願再接演。

事實上這不是金凱特蘿第一次表示不要再演「莎曼珊」，過去曾傳出她不願接演《慾望城市3》電影，而跟另外三名女主角交惡，她去年接受《The Observer》雜誌採訪，坦言這個消息為真，吐露自己不但被排擠，還被眾人霸凌，她表示很喜歡《慾望城市》，但在拍了2部電影之後，覺得已經夠了，她很願意給予這部作品的未來祝福，但是「我不懂他們何不找另一個女演員來取代我，而是浪費時間來霸凌我」，並明確給出答案：「不要就是不要」。

(中時新聞網)