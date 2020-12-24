新北市板橋戶政事務所今（24日）一早就擠滿結婚的新人及親友團，至中午12時止，已有40對新人登記結婚。（板橋戶政事務所提供）

今天是平安夜，寓意「平平安安」，每年都有不少人選在這個溫韾日子登記結婚。新北市板橋戶政事務所今（24日）一早就擠滿結婚的新人及親友團，至中午12時止，已有40對新人登記結婚，全所圍繞著濃厚的幸福節日氣氛。

27歲的新娘陳小姐和老公是從網路上認識，男方後來貼心幫女方搬家，成功擄獲女生芳心，穩定交往5年後，決定在今天結婚。新娘甜蜜的說，「平安夜是冬季最浪漫的日子，希望以後每到12月，浪漫的回憶就會湧上心頭，內心充滿幸福。」

板橋戶政事務所主任盧碧蘭表示，2018年平安夜當天有19對新人登記，2019年14對，今年人數卻突然增加，她分析，因逢新冠肺炎疫情，許多新人婚期延後，加上平安夜又適逢農曆宜嫁娶，因此人數才會增加。

根據統計板橋戶所最近3年平安夜結婚，最高為19對，至中午12時止，已有40對新人登記結婚，不減反增，可見新人們已做好相關防疫措施，要開心舉辦婚禮，邁向幸福的人生。

(中時 )