長榮航空紐籍機師染疫後無視防疫規定，日前傳染給同事及友人，打破台灣253天的0本土紀錄，今又被爆出同班機空服員返台後免隔離參加聚餐，儘管未違規，但引發社會負面觀感。長榮航空今發布內部公告，14天內有飛航勤務者禁止參加耶誕節或跨年相關活動，違者最重開除。

長榮公告指出，因為耶誕夜和過年節慶在即，重申並更嚴格要求，14天「自主健康管理規定」僅限制於處理生活必需之外出，只要過去14天有任何飛航勤務者，包含來回短班、長程過夜航班、CIC載貨監貨航班者，皆禁止參加相關晚會與慶典活動，並應避免進入可能人潮聚集之Party、喜宴、酒吧、夜店、百貨商場、夜市、演唱會、晩會、跨年活動、宗教聚會等公共場所。

若有違規被舉報發現者，將視情節狀況給予最嚴厲甚至開除的處份。請所有空服組員恪遵防疫規範、避免造成破口，一起守護家園、守護公司。

(中時 )