TOYOTA、LEXUS和HINO總代理和泰汽車長年耕耘企業社會責任，已連續六年榮獲「天下CSR企業公民獎」，2020年獲得大型企業第八名，熱心公益的風氣，也擴展到集團各公司，今年經銷商桃苗汽車發起「聖誕送暖，讓愛延續」活動，在桃、竹、苗地區募集三大社福機構（桃園天使發展中心、新竹寧園安養院及苗栗聖方濟育幼院）所需的物資，號召員工、車主及社會大眾踴躍捐助物資給所需的身心障礙朋友。

聖誕送暖活動引起熱烈響應，兩周內收到超過1千500多份民生、家電及醫療用品.等大量物資。桃苗汽車用2020年10月全新上市，最受矚目的神車Toyota Corolla Cross組成車隊，載滿愛心物資，送至各地。

桃苗汽車除了協助募集物資，也捐贈電腦及投影設備，協助院區汰換老舊不堪修繕之電器，有助於提升早療及遠距教學活動品質；此外，更贈送大型冰箱、及卡拉OK，滿足孩童遊憩及生活需求。

除捐贈物資之外，和泰集團更是以身體力行方式落實企業社會責任，並設立一日給薪志工假，鼓勵員工參與，2020年舉辦多場志工活動，包含社會關懷、環境保護等，2020年集團平均志工時數為每位員工投入2.1小時，顯見集團內的公益暖流已開始熱情流轉。

(工商 )