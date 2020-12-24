自助租車更進化！格上Go Smart APP提供汽車共享等11項線上服務，24日宣布加入重磅策略夥伴WeMo Scooter機車共享，提供4輪加2輪共享體驗。

今年4月才正式推出的格上車共享，以重視客戶感受、每次用車出動清潔維運管家、免找車位的專屬停車場取還車，以及24小時隨時租還便捷用車，加上格上Go Smart APP上線，提供汽車共享折價券的專屬福利，在雙北市、桃園、新竹等地迅速累積逾5萬會員。

在格上租車轉型資產平台運營商，結合重量級策略夥伴的策略方針下，格上Go Smart APP最新宣布攜手策略夥伴WeMo Scooter，加入機車共享服務，致力於打造「更聰明的代步工具」，除提供雙方會員更自由選擇不同運具的便利，也為提供消費者「安全安心」的優質體驗努力。

WeMo Scooter為亞洲第一個共享機車服務，已有上百萬次的下載，營運範圍包含大台北地區與高雄，除提供共享機車外，更積極發展交通多元加值，提供多種價格方案與特約停車場等生活服務。

即日起格上Go Smart APP聯手WeMo Scooter，四輪族可一鍵串連至WeMo Scooter，落實四輪與二輪串連，共享汽機車強強聯手，消費者利用四輪汽車達成遠距離交通需求，再利用共享機車的便利性，深入目的地大街小巷，全面提升交通效率與動能。此次雙方攜手將讓未來智慧交通服務更具象，未來共享汽機車轉乘運用的無限可能，將刺激消費者新的需求及使用頻次，實現智慧城市生活面貌。

看準跨年交通需求，同時歡慶格上、WeMo Scooter共享汽機車策略合作，格上Go Smart會員除可取得WeMo Scooter新用戶騎乘金20元優惠，透過汽車共享，還能取得200元汽車共享優惠券，暢快加碼迎接2021年；以汽車共享為例，搭配1月4日前汽車共享平日5.5折、假日7.5折，以及租滿5小時折扣100元、10小時加碼再折100元的優惠方案，租滿24小時平日最低每小時僅要22元。

另外，WeMo Scooter跨年當日限定推出跨年狂歡24小時只要99元快閃優惠，不限趟數、不限距離。方案只限12月31日當天中午12時至6時，六小時快閃搶購，滿足跨年夜多點移動需求，限量500組，狂歡跨年迎向新年2021年。

(工商 )