台北市長柯文哲早先出席台北上海城市論壇拋出「兩岸一家親」論述引發爭議，柯媽媽何瑞英最近受訪，坦言這句話出自她的主意，沒想到被外界「抹紅」，柯媽媽提此十分生氣，並強調柯文哲私下沒有一個大陸的朋友，又是二二八事件的家屬，不解為何會被抹紅。

柯媽媽最近上《旗開得勝》接受張啟楷專訪，談到當年兒子出席兩岸論壇卻被罵，柯媽媽回憶說當時自己建議柯文哲「一定要說比較和平的話」，怕兒子被貼標籤抓走，並指兒子後來去請示了總統以及其他部門該如何說話，但都未得回應。

柯媽媽分享兒子當時拋出兩岸一家親主因。（圖／旗開得勝）

20201223《旗開得勝》柯媽數度崩潰中斷錄影嘆為何被抹紅？ 柯文哲為了這事回家暴哭！

柯媽媽說，兒子後來做了功課，發現宋楚瑜、陳水扁等人過去都有拋出類似兩岸一家親的論述，沒想到柯文哲說了卻被批評，讓柯媽媽氣說兒子明明先問了政府，對方不聞不問，反讓柯文哲被罵，柯媽媽強調：「柯文哲到這時候，還沒有一個中國人的朋友，除非有來台灣的官員，我們有招待這是應該的」，但私下沒請過任何一個大陸的朋友到家裡。

柯文哲數學沒考好，柯媽媽對兒子有自信：「你如果不會，大家都不會」。（圖／旗開得勝）

談到柯文哲的小秘密，柯媽媽分享柯文哲小時候容易拉肚子，此時柯媽媽就會把兒子託給她媽媽帶，請柯文哲的外婆帶去看醫生，笑說自己因此省花一筆醫藥費。看似學霸的柯文哲，國中第一年曾在數學這科跌了一跤，有次只考了60分回家就難過狂哭，柯媽媽起初建議要砸錢讓兒子去補習，孝順的柯文哲想想後回應：「不然我再認真讀，下次月考要是考高分，這樣我就不用去補習」，靠自學幫家裡省了補習費。欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)