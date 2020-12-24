全球車市復甦，且ADAS(車載輔助系統)逐漸成為汽車標配，帶動車載鏡頭需求大增，佳凌(4976)及淳安(6283)佈局車載鏡頭領域多年，可望搭上車載鏡頭高成長列車，兩家公司盤中股價同步亮燈漲停。

汽車各項ADAS系統搭載率快速攀升，但目前全球汽車搭載車用鏡頭的比重不到30%，成長空間還很大，且車廠往更加主動、可靠和精準的攝影機方案發展，透過瞳孔追蹤及特徵萃取來監測駕駛人疲勞、分心和不當駕駛行為，駕駛人監測系統(Driver Monitoring Systems;DMS)在自動駕駛的發展過程中更是不可缺少的必要條件，預期該技術與功能將快速出現於量產車上，在法規和需求的推升下，TrendForce預估，2020年到2025年搭載量的年均複合成長率(CAGR)達92%。

佳凌深耕車載鏡頭多年，是國內很紮實在深耕車載鏡頭技術的光學鏡頭廠，公司產品主攻汽車原廠，受惠於車廠重啟拉貨，佳凌業績自第3季展現強勁成長力道，第3季稅後盈餘1013萬元，順利轉虧為盈，累計前3季稅後虧損降為6624萬元，每股淨損為0.58元，累計前11月合併營收為12.08億元，年成長3.97%。

由於倒車影像、環車影像及ADAS等車載鏡頭逐漸成為車廠標配，且自動駕駛及光達鏡頭技術逐漸成熟，佳凌預估，明年及後年車載鏡頭年成長幅度均可達30%，明年車載鏡頭佔公司營收比重可望突破40%，樂觀看待明年及後年業績。

淳安電子將於今天下午舉行法說會，淳安於2017年由敏實集團入主後，全力搶進車載鏡頭領域，在敏實集團的協助下，淳安轉攻汽車電子市場，包括：自駕車最重要的車載鏡頭模組已經開發，淳安今年亦與鴻海(2317)集團策略聯盟，投資4.2億元取得FITED的51%股權，由於FITED在車用鏡頭有10年的研發技術能力，且有無錫廠區的產能挹注，加上敏實營運工廠的經驗，淳安入股FITED，可望推升營收成長。

淳安前3季稅後虧損為2839萬元，每股淨損為0.19元，隨著車載鏡頭模組出貨成長，11月合併營收達2.09億元，年成長63.29%，創下敏實集團入主以來單月新高，亦是102年11月以後單月新高，累計前11月合併營收為20.89億元，年成長44.81%；淳安董事長秦國峰表示，以淳安的研發製造優勢，結合敏實集團在全球汽車零組件銷售網，可望在車載鏡頭市場逐步看到布局成果，2021年營收可望大幅成長。

(時報資訊)