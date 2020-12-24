美國疾病管制與預防中心（CDC）宣布，截至美東時間周三上午9時，僅有略超過100萬名美國人接種第一劑新冠狀病毒疫苗，僅占上周配送之首批疫苖的三分之一，且與聯邦政府預計到年底時為2000萬美國人接種疫苗的目標相差甚遠。

現在已經有兩款新冠疫苗獲准投入緊急使用，而終結美國這場大流行病的最大障礙，是讓全國約3.31億人注射疫苗。美國CDC表示，截至美東時間周三上午，已經施打了100萬8025劑的新冠肺炎疫苖。

這表示與先前設定的12月接種目標相比，還有多達約1900萬劑的落差，且政府官員也僅剩下約8天時間來縮小差距。為了達成接種目標，美國必須在12月31日以前，平均每日為210萬人注射疫苗。

美國食品藥品監督管理局（FDA）已經批准輝瑞與莫德納的新冠疫苗投入緊急使用，根據CDC的數據，目前美國總計已在全國配送了946萬5725劑疫苗。

雖然醫院已經開始提供莫德納疫苗，但CDC尚未報告相關數據，此外，由於各地資料彙整時間上的差異，輝瑞與莫德納疫苗的注射報告也可能延滯。

投資人與決策者都認為，接種疫苗是讓美國經濟重返正軌的解決之道。這場大流行病已經重創美國各州，使醫療系統不堪負荷，並衝擊商業活動。根據約翰·霍普金斯大學統計的數據，美國仍然是全世界疫情最嚴重的國家，其確診數超過1820萬例，染疫死亡人數超過32萬2849人。

(時報資訊)