卓越(2496)今年下半年結束光纖事業，2021年營收沒有光纖事業貢獻，希望持續提升國中小學的貢獻，而今年必須認列光纖事業虧損，明年沒有認列虧損壓力下，2021年獲利有望優於今年。

卓越先前光纖事業約佔營收比重15％，但今年7月處分後，現階段全數依賴教育事業貢獻。以目前教育事業組織來看，旗下陳立教育占整體教育事業營收比重約90％，在衝刺教育事業發揮效益下，11月教育事業營收表現較去年同期成長8.19％，前11月教育事業營收為6.1億元，年增3.51％，明年會持續往小學切入，彌補光纖市場的空缺。

卓越目前國中、小學領域占陳立教育比重由2018年的11.78％攀升至14.42％。2021年是108課綱第一屆考試年，對補教業是一大利多，在家長及學生依賴補習班協助熟悉108課綱，可望對明年下半年帶來貢獻。

公司也看好「陳立小學堂」成長動能，透過STEAM課程規劃，擁有實際動手做、觀察分析、學習知識、培養邏輯思考與跨領域學習等，有助於激發學子的學習取向、提升學習競爭力、拓展國際視野，並且搭配親子共學趨勢，採取私立學校正式課程導入、以及針對其他補教通路業者合盟方式進行「派師+教材銷售」或授權方式進行「師資培訓+教材銷售」等三大業務發展模式，成功攜手包括弋果、長頸鹿、吉的堡等各大兒美機構、私立明星小學合作，帶動今年11月陳立小學堂營收表現較去年同期大幅成長161.25％，目前亦持續與葳格、普台、愛因斯坦洽談小學全年段課程，以及中部教通路業者進行合盟或授權校區合作業務，有望創造未來營運新一波強勁成長動能。

(時報資訊)