今年住宅預售市場表現十分火熱，政府在2020年底突然出手打炒房，高力國際董事總經理劉學龍指出，央行這些措施是剛剛好，但若是把個人房地合一稅的短期持有期間由2年延長到5年，會把交易動能全部壓抑下來，反而對產業健康不利。至於土建融資貸款及餘屋貸款都受到限制，對建商整個資金鏈都會受到影響，未來將會更謹慎的選擇標的，在房價表現方面，現在成本結構是上來的，房價上漲的力道將受到壓抑，但想降價賣屋也不太可能，預期2021房市將呈現量縮價平的局面。

台灣不動產交易持穩，屬亞太區前段班表現，劉學龍說，央行不動產限貸措施將會使全台獵地熱潮趨緩，不過，好地段需求仍在，重建及危老是取得精華區策略之一，另外，工業地產方面因應產業轉型及民眾生活習慣的改變，工業地產包括冷鏈智能倉儲、資料中心及新能源事業可望帶來多元投資需求。

2021年以台灣的大環境來看，不動產投資策略上應審慎樂觀布局且分散投資風險，樂觀來看，台灣資通訊產業短期產銷可望持續暢旺，支撐2021年經濟成長；再加上寬鬆貨幣政策延續，商用不動產仍具保值性及長期穩定收益的優勢；不過劉學龍也點出，全球政經情勢不穩，疫情未見緩解，美中關係走向，廠商在供應鏈重整及投資布局將轉趨觀望。

展望2021年的不動產投資方向，劉學龍表示，辦公大樓仍是最穩健投資首選，惟困境在於釋出物件稀少，恐拉長交易時間；其次因應產業轉型及民眾生活習慣的改變，工業地產包括冷鏈智能倉儲、資料中心及新能源事業可望帶來多元投資需求；而近期出爐的信用管制措施，土地交易將較今年和緩；在短期跨境差旅難解禁的情況下，旅館及零售的經營模式及型態將加速進化。

(時報資訊)