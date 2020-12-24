英國零售產業界周三表示，在多佛港(Dover)積壓堵塞的貨櫃卡車清理完畢前，以及與法國之間的交通回復正常之前，英國的生鮮食品供應，特別是水果和蔬菜可能先面臨短缺的風險。

由於上周末英國出現新冠變種病毒，法國首先在周日起關閉國境，特別衝擊到海底隧道口的多佛市。而英法兩國在周二晚間同意重啟旅客和貨運的交流，但仍需提出新冠檢測陰性的證明。目前多佛市貨櫃車司機已傳出因檢測問題，與英國警方發生多起衝突事件；目前在該區域排隊的卡車估有8000至1萬輛。

英國官員表示，軍方已經開始對卡車司機進行檢測，但處理完眾多的司機仍需要時間，仍會傷害英歐之間最重要的貿易路線。

英國零售聯盟(BRC)主管Opie表示，在積壓的交通清理完和供應鏈回復正常前，預計部分的生鮮食品供應將出現問題。

BRC和英國兩家主要超市從周一開始數次提出警告，除非運輸問題快速地解決，否則貨架將出現缺貨。預計主要生鮮缺貨商品為生菜、沙拉蔬菜、菜花、花椰菜、柑橘、覆盆子和草莓。

超市並表示，對聖誕假期仍有大量的其他商品供給。並表示，消費者購物行為仍正常，但是會多購買一兩件，例如面紙或衛生紙。

特易購(Tesco)目前對部分商品如洗手乳、乾燥義大利麵條、嬰兒濕巾、抗菌濕巾、雞蛋、衛生紙、米等，實施限購政策。

(時報資訊)