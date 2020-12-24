電信公司為留住用戶，在續約時會祭出各優惠方案吸引顧客。一名女網友近日赴某家電信門市續約時，竟收到AirPods耳機，讓她又驚又喜，更直呼「對他們改觀了」，不過，網友一看卻吐槽「太天真了！」

該名女網友昨（23）日於臉書《爆廢公社二館》指出，於某家電信門市辦理續約，她從資費799降至699，申辦同時還加贈一副AirPods藍芽耳機，這讓原PO又驚又喜，直呼「對他們有點改觀了」。

文章曝光後，有內行網友直言「羊毛出在羊身上」、「他給你耳機他還有賺」、「嘖嘖，還不如退掉」、「別傻了！AirPods是妳續約的折扣而已」；更有不少人表示，「我攜碼月租只要499，辦過退佣金1萬2」、「如果你知道續約可以領多少佣金、就會再度改觀的」、「我朋友跳槽到其他電信，不只同方案降月租費，退回的佣金大概可以買兩副AirPods了！」

由於太多網友打臉原PO，讓她無奈地表示「看來是我太容易滿足了」，並關閉留言。部分人看了也紛紛安慰「開心最重要」、「其實我覺得送耳機不錯」，認為原PO只是想分享喜悅、小確幸，大家都太認真了。

(中時新聞網)