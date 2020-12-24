韓瑜自出道以來，憑著艷麗外型及火辣身材深得粉絲喜愛，近來在本土劇首度飾演反派角色，跳脫以往的可憐女形象，精湛演技獲得肯定，不過日前在IG上傳雙手瘀青照，讓網友相當擔憂她是否出了什麼狀況。

韓瑜在IG上傳雙手的照片，只見右手出現許多大小不一的瘀青，左手瘀青則呈現深紫色，明顯看出應該是撞擊後所造成的傷痕，而且力道應該不小，對此她以輕鬆口吻表示：「這幾集拉拉扯扯的戲，得到的禮物瘀青」，似乎為了避免遭影迷誤解，她急忙在限時動態解釋，只是要記錄本身易瘀青體質，並沒有要抱怨與她有對手戲的黃少祺抓太用力的意思。

韓瑜澄清並非針對同劇演員黃少祺。（圖／angelh1209 IG）

此外，她更強調近來幾場戲，跟許多同劇演員都有拉扯的戲分，並非獨指黃少祺而已，如果因此冒犯到黃少祺本人或粉絲，她強調對所有人感到抱歉，未來對於自己的言詞部份會多加注意。

數個月前，韓瑜被瘋傳投資失利，向地下錢莊借錢高達2千萬，對此她則是駁斥不實傳聞，澄清自己真的沒借過錢，也懷疑是遭人冒名借錢，不禁感嘆：「人在家中坐，禍從天上來」。

(中時新聞網)