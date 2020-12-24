台中市「幸福公車」免費優惠政策，將於2021年元旦開始，僅限台中市民、就讀中市的學生，及市民外籍配偶等近300萬人，享有公車雙十免費政策。市議員謝志忠24日為民請命說，市府應儘速完成台中「數位市民卡」網站及手機應用程式上架。研考會主委吳皇昇強調，市府正積極規劃建置「台中e指通」數位市民平台，讓民眾「隨開、隨掃、隨用」。

謝志忠指出，台中市民數位平台建置，於2017年編列2481萬預算執行，建置虛擬主機平台，架設台中智慧市民平台主題網及APP等，功能等同於數位市民卡，但時超過3年至今仍未上架；令人不免質疑，該筆預算執行效率不彰，抑或根本都沒有執行。

市議員張耀中、王立任說，因應台中市明年元旦起，市民搭乘免費公車政策，要求台中市政府研考會儘速將台中「數位市民卡」網站及手機應用程式上假，以例搭車身分辯識，同時整合多元功能，全方位服務市民，並編列預算加強宣傳。

吳皇昇表示，「台中e指通」具備5大便利功能，包括「一次登入處處通」、「活動訊息不漏接」、「福利好好查」、「超值商店購物優惠」及「行動支付繳費通」，未來也可配合經發局的台中購物節活動洽談店家合作，讓民眾出示台中e指通的數位市民卡即享好康優惠。

吳皇昇強調，「台中e指通」還包括訊息訂閱、生活資訊查詢、圖書借閱查詢、個人申辦案件查詢、停車費及罰鍰繳納、查詢活動並報名與報到等功能，可以讓民眾依照自己的偏好設定想要收到的訊息，打造個人專屬生活平台。明年更將整合預計推動的公共費用支付平台，讓平台整合服務再次升級，目前預算正送議會審議中。

(中時 )