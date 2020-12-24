美國總統川普任期尾聲的長串特赦名單再添一筆，包括女婿庫許納（Jared Kushner）的父親在內，今天共有26名盟友獲得川普特赦。

白宮聲明說，除了川普的親家查爾斯．庫許納（Charles Kushner ），2016年競選團隊總幹事曼納福特（Paul Manafort）與多年盟友史東（Roger Stone）也獲得特赦。

川普今天特赦26人，另有3人部分或全部刑期獲得減免。這是川普2天來第2波特赦，昨天他才特赦15人，並減免5人刑期。

在任期進入尾聲之際，川普現已赦免特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄門」調查案中的4名主要人物。除了曼納福特和史東，前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）和前顧問巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）。

獲得川普特赦後，70歲的曼納福特將免除7年半的徒刑，他今天透過律師發表聲明，表達對川普的感謝。

曼納福特說：「總統先生，我的家人和我，謹此感謝您對我發布的這個總統特赦。我無法以言語來形容我的感激。」

至於2019年11月因在宣誓後對議員說謊而遭定罪的史東，7月已獲川普減免刑期。史東今天獲得特赦後，透過聲明感謝川普「完全消除我的刑事判罪，我因政治動機遭控，在蘇聯式、做做樣子的公審中遭到定罪」。

查爾斯．庫許納則是在2004年對18項逃稅、干擾證人、違法選舉捐款等罪名認罪，被判2年徒刑。

(中央社)