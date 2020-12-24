今年首波寒流將在下周三報到，氣象局表示，預估跨年這波最強冷空氣已達到寒流標準，中部以北、東北部探9度以下，空曠地去更低只有6度，發布低溫特報的機率很高，可能發布橙色燈號「非常寒冷」，警告低溫在6度以下。

氣象局預報員葉致均指出，寒流將在下周三(30日)襲台，跨年(31日)至1月2日寒流影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，中部以北、東北部低溫下探9度以下，空曠地區可能再低2到3度，僅剩6到7度，但水氣逐漸轉乾冷，跨年、元旦將是最冷時刻。

根據氣象局低溫特報定義，燈號中的「低溫」指的是平地最低溫在10度以下，分成黃、橙、紅三種燈號，分別為：黃色燈號，寒冷，平地氣溫降至10度以下；橙色燈號，非常寒冷，平地氣溫降至6度以下，或降至10度以下且連續24小時氣溫低於12度；紅色則是嚴寒，平地氣溫連續24小時低於攝氏6度，而這次的寒流氣象局可能會發布「橙色」非常寒冷低溫特報。

(中時新聞網)