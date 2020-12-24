萊豬元旦叩關，但政院因應地方自治條例擬提出的一致性做法，至今尚未公布，外界質疑要拖到元旦後才公布？行政院祕書長李孟諺表示，目前正跟地方政府徵詢、請地方提供回復，也會視今天立院表決結果做整體盤整，再做相關處置。

立法院今天進行萊豬行政命令表決。李孟諺在行政院會後記者會被問到何時公布一致性做法時說，地方的自治條例可能跟美豬開放政策有些抵觸的地方，目前每個縣市地方自治條例狀況不一樣，正跟各地方政府徵詢，也請縣市政府回覆，再做統一盤整再處理，如果有地方政府提釋憲，行政院也尊重。

對於是否在元旦前沒有一致性做法？李孟諺表示，目前跟地方政府徵詢並請他們提供自治條例相關回覆，政院也會視今天立院表決的結果，做整體盤整，再做相關處置。

對於媒體一再追問，李孟諺說，政院希望全國各地方政府做法是一致的，同樣的食品不希望在不同縣市會有不一樣的標準，民眾也會無所適從，全國在食安的標準及做法應該一致才不會亂了套，至於何時宣布一致作法或處置，現在密切跟地方政府聯繫，會在「適當時機」做相關處理。

立法院24日院會針對萊豬9項行政命令進行表決大戰，民進黨以人數優勢否決國民黨提案，國民黨立委則在場內高舉「捍衛食安，為民把關」等標語。（姚志平攝）

國民黨立委在議場中央高喊「萊豬立委騙騙騙」口號抨擊民進黨。（姚志平攝）

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