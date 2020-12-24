現行的人工紙本報到將有大變革，司法院推行新制度，未來法院所發通知書或傳票將列印二維條碼（QR CODE），民眾在自動電子報到機掃描通知書或傳票上的二維條碼辦理報到，或掃描身分證條碼，就可以完成開庭報到手續，28日起將在北院及高院試辦新制。

為提供人民快速、便捷與現代化的服務，減少民眾在法院報到處等候的時間，並簡化法院行政作業流程，司法院推行新制度，民眾只要掃描傳票或身分證條碼就可以完成開庭或調解的報到，且報到機將顯示開庭位置，如果法庭有變更，也會明確指示變更後的法庭。

司法院表示，報到成功後，自動電子報到機的螢幕畫面將同時帶出「開庭進度查詢」QR Code，民眾可以用手機掃描報到機上提供的「開庭進度查詢QRCode」，直接連結司法院開庭進度查詢網站查詢開庭進度。

民眾如果拿身分證至指定的報到處報到，在該報到處可報到的範圍內，同一期日上午或下午多數案件的庭期可以一次完成報到。案件可能無法在一次庭期就審理終結而有多次庭期，電子集中報到新制通知書或傳票上的二維條碼，只綁定案號不隨庭期變更，民眾可以手機拍攝QR CODE留存，以便就同一案件的各次庭期，都可以在自動電子報到機以手機上留存的QR CODE照片進行掃描報到。

(中時 )