【現場直播】疫情再傳變數？中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心發出通知，今天下午2時將由指揮官陳時中親自主持記者會；今無境外移入病例、也沒有本土個案，陳時中突然要現身，針對防疫作為及疫調做說明，引發外界議論。

案771終結台灣連續253天本土零確診紀錄，始作俑者就是已遭長榮航空開除的紐西蘭籍機師（案765）。由於時近跨年，各縣市將舉辦大型活動，指揮中心今午緊急宣布，為因應COVID-19肺炎疫情，將召開記者會，由陳時中說明防疫作為等事宜，疫情恐再添變數。

根據指揮中心統計，國內目前累計776例確診，其中681例境外移入、56例本土、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中，7人死亡、635人解除隔離、134人住院治療。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)