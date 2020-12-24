挺韓直播主陳品宏控告媒體4月推出「挺韓大將坑韓粉」系列報導，不滿名譽受損，提加重誹謗告訴。高雄地檢署調查，陳男確實曾任韓國瑜青年軍總召又對外尋求贊助，帳目不清有吸金之嫌，媒體報導並非全然無稽，24日偵結處分不起訴。

網紅「四叉貓」劉宇10月調查，陳男拍攝挺韓影片、被贊助的總額二度蟬聯「台灣YouTuber捐款贊助排行榜」榜首，金額衝破200萬。

今年4月，鏡週刊推出5則「挺韓大將坑韓粉」系列報導，爆料陳男打著挺韓大旗四處吸金，把韓國瑜當搖錢樹。週刊更爆料陳男10年前利用投資洗衣機、夾娃娃機詐騙多人，挺韓爆紅後遭被害人找上門，還恐嚇「不要踢爆，否則沒辦法騙錢來還錢」。

張姓記者表示，報導前有向韓國瑜的支持者及曾與陳男共事的青年軍，查出陳男確實曾用韓國瑜青年軍的名義募款。陳男還飛到美國加州向華僑募款，事後還在網路上貼出美國募款照片。

陳男辯稱，在YouTube直播時有提到自己支持韓國瑜，喜歡他的人就會「斗內」（捐款）給他，陳男強調這是他自己的收入，沒有必要造冊公告。

檢方認為，陳男擔任韓國瑜青年軍總召又對外尋求贊助，帳目不清有吸金之嫌，張姓記者報導前已盡查證義務，並非全然無稽，且新聞從業人員的報導自由應予以尊重，最後偵結處分不起訴。

(中時 )