陽明山擎天崗水牛近日接連暴斃，目前死亡數量已多達30隻，經專家初判可能為「長期營養失衡」導致，但外界仍對水牛的死因議論紛紛。對此，身為獸醫師的台北市議員楊靜宇表示，若營養不良不會造成牛隻密集死亡，應懷疑是否有其他因素。

據《ETtoday新聞雲》報導，楊靜宇指出，依目前檢驗報告，牛隻胃部並沒有出血或潰瘍狀況，初步可排除中毒，但對於動保處稱死因是營養不良，持保留態度，因營養不良不會導致密集死亡，或突然大量暴斃，應懷疑是否毒性物質或傳染病影響。

牛一天要吃20公斤的草，楊靜宇說，擎天崗山坡改成圍欄後，活動範圍變小，加上可食用的牧草變少，只能靠熱量較低的蘆葦等代替，或改吃其他東西，除本身傳染疾病外，若誤食土壤裡的肉毒桿菌毒素、不該吃的草類、野菇等，也可能導致死亡。

獸醫、台北市議員楊靜宇認為，營養不良不會造成牛隻密集死亡，應懷疑是否毒性物質或傳染病影響。（圖／摘自楊靜宇臉書）

此外，楊靜宇20日在臉書指出，擎天崗平時管理單位是陽管處，從今年初開始有些牛隻死亡的處理方式，竟是就地掩埋，但並未通報台北、新北市主管機關動保處，此舉或許造成無法及早發現死亡原因而喪失防疫先機，進而引發大量牛隻死亡，建議台北市、新北市動保處應與陽管處召開會議，依據傳染病防治條例等相關規定，釐清權責及處理SOP機制。

楊靜宇表示，人畜共通傳染病的防治非常重要，絕不可掉以輕心，也不能隱瞞疫情造成動物更大規模死亡和民眾疑慮，且世界各國政府的衛生單位、防疫機構，均將此列為重點工作，不要以為其他動物的健康狀況和人類無關，有些疾病是會影響到人類生命安全。

(中時新聞網)