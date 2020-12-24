廠務及半導體設備廠帆宣(6196)今年受惠台積電等半導體大廠擴產，營運比去年成長，獲利可望攀高；目前公司在手訂單達256億元、寫下新高紀錄，可望帶動明年營運持續挑戰新高。

帆宣第三季營收及獲利持續比去年同期成長，單季每股純益1.26元，今年前三季稅後純益7.09億元，年增率約32%；每股純益3.8元，賺贏去年全年的EPS 3.78元。

據統計，截至11月，帆宣在手訂單達256億元。若以單月營收約20億元估算，帆宣到2021年下半年訂單能見度都明朗可見。

展望2021年，業界預期半導體產業持續成長，且台積電等持續布局先進製程，加上在手訂單充沛，法人估公司2021年整體業績將優於2020年，有望續創新高。

受惠於台積電等半導體廠擴產，帆宣今年營運升溫，帆宣今年前三季合併營收179.24億元，年增2.2%，受惠毛利率上揚2.23個百分點至12.89%，今年前三季稅後純益7.09億元，年增32.05%；每股純益3.8元。

帆宣11月合併營收25.86億元，創今年以來新高，年增16.17%，前11月合併營收225.58億元，年增4.92%。

帆宣主要業務包括無塵室及機電統包工程，包括台積電、應用材料等皆為重要客戶，另外也為ASML代工EUV零件模組。以行業別來劃分，半導體佔營收比重約55~60%，其次為面板約18~20%。

(時報資訊)