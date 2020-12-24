長聖(6712)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣部分今天完成，該公司辦理競拍股數3,824仟股，公開申購股數為1,105仟股。參與投標的投標單筆數共計1,222筆，合格標單共計1,170筆，全數拍賣成功後，最低得標價格136.66元，最高得標價格190.00元，得標加權平均價格148.58元。

本次辦理公開申購價格為138.00元，12月28日至12月30日為公開申購期間；1月4日為公開抽籤日。

(時報資訊)