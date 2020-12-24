韓國運輸部周四表示，韓國通用汽車(GM Korea)，BMW，奧迪(Audi)與另外兩家汽車商，將自發性地召回旗下超過21萬輛，零組件出現瑕疵的汽車。
根據國土資源部(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)最新數據，包括韓國通用汽車，韓國BMW，韓國奧迪福斯(Audi-Volkswagen Korea)，日產汽車和韓國飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles N.V, FCA)）在內的5家汽車公司，正召回共76款車型，總數超過21萬輛瑕疵車輛。
出況狀的問題包括，通用汽車出產的雪佛蘭Lacetti自動變速箱，BMW旗下44個車款的時規鍊條，以及奧迪A6系列的凸輪軸控制系統。
報告指出，上述汽車公司已陸續提供免費更換，或維修等召回服務。
(時報資訊)
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