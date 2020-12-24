據高力國際統計，今年全國土地交易總額高達2,805億元，再創史上新高，研究部董事梁儀盈認為，今年主要有四大動能助長土地交易熱潮，包括抗跌保值、產業擴張、利率續低，以及台北市有指標大案釋出市場標售等，尤其土地市場出現兩大買手，分別是建商的1,573億元與金融保險業的729億元。

梁儀盈表示，今年土地成交區域以台北市的1,021億元奪冠，主要係壽險業重壓指標大案標售所致，位居第二為台中市的498億元，則多來自於建商布局，其中光興富發就斥資160億元購入七期土地。

梁儀盈也點出，壽險業者重返不動產投資市場，今年便投入高達1,161億元，不但是去年的2.5倍，更僅次於2012年的1,169億元，為近8年新高。而在看中土地開發的增值效益以及靈活操作的策略下，今年獵地金額來到729億元，乃史上最高，開發時可藉由整合集團內的旅館、物流倉儲、樂活養生等多元資源，發揮最大開發綜效。

另外，高力國際資本市場服務部資深董事黃正忠指出，今年商用不動產買氣主要還是來自對工業不動產(含廠辦、廠房與倉儲物流等)需求的殷切，交易額達837億元，更較去年大幅成長47%；若納入工業用地的396億元，兩者合計高達1,233億元，已經連續兩年突破千億大關，更創統計以來新高。

(時報資訊)