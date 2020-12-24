國際鋼價今年3月至今大漲逾7成，挾著銅價飆漲之勢，第一銅(2009)股價自11月19日收盤9.99元，僅一個月多時間，股價漲到今高28.65元，股價大漲逾1.8倍。

第一銅受惠國際銅價止跌加上業外挹注，第三季單季EPS 0.43元，為2014年第三季以來新高。

第一銅第三季營收5.52億元，毛利率轉正為4.12%，本業轉盈，營業淨利0.1億元，加上業外利益約1.45億元挹注，第三季單季EPS 0.43元，前三季每股淨損縮減至0.01元。

銅作為工業時代的經濟指標之一，今年銅價的波動也反應疫情對經濟的衝擊，以及各國政府為對抗疫情的衝擊紛紛推出以基礎建設為主的刺激措施，因此帶動需求的影響。今年3月，在疫情的衝擊下，LME銅價最低跌至每噸約4617美元，在第二季起逐步上揚，近日LME期銅盤中一度上漲至每噸8000美元以上價位，寫下近8年以來新高。

周三，LME期銅上漲97美元，為每公噸7843.5美元。

展望2021年，在疫苗推出以及陸續接種之後，疫情的擔憂可望逐步減輕，力上各國政府有望推出更多刺激措施，預期2021下半年全球經濟將會有較明顯的恢復，可望支撐明年銅價維持高檔。

(時報資訊)