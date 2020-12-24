萊豬進口，外界關注政府管制措施。行政院祕書長李孟諺表示，未來每個上班日，農委會及衛福部都將公布資訊看板，揭露國產及進口肉品屠宰數量，也會對外發布新聞稿說明。

萊豬進口成為今天行政院會後記者會焦點。李孟諺表示，行政院宣布5大管理措施，包括逐批查驗、標示清楚等，已在積極籌備進行，現在各部會已輔導完成22萬3000店家完成標示，農委會對於屠宰廠及肉商，及肉攤的台灣豬都完成標示，不僅全國8000個肉攤完成相關標示，22萬3000家店家也已輔導過一遍，包括發放貼紙等。而逐批查驗在衛福部食藥署、海關及實驗室方面，也都做好準備，進口肉品每批都會採樣送驗。

李孟諺也預告，未來每個上班日都會公布一個看板，說明當天有屠宰多少台灣豬，有多少進口豬肉，以及哪個國家都會公布出來，讓民眾可以放心了解資訊公開的狀況，這些措施都會落實執行，讓民眾感受到政府嚴格把關，確保國人食的安全，有決心及執行力。

他表示，資訊看板中針對進口肉品，也會提供各國的肉品量及相關檢查結果，至於細節部分，相關部會將在適當時機會說明其格式及內容，原則上會公布在衛福部及農委會網頁上，而上班日也會用新聞稿方式讓民眾知道。

(中時 )