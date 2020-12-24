活動現場吸引彰化各界團體到場，包括各鄉鎮市長、代表會、議員、醫界，彰化縣前縣長卓伯源，彰化縣村里長聯合服務總會、彰化縣青年農民聯誼會等都到場觀禮。（吳建輝攝）

近來因疫情積極表現受到「中央」關注的衛生局長葉彥伯，一出場就受到台下觀眾熱情掌聲，為其加油打氣。（吳建輝攝）

彰化縣議會副議長許原龍，也帶領議會議員到場，力挺王惠美。（吳建輝攝）

彰化縣村里長聯合服務總會長何炳樺（左3），也帶領會員代表們現身力挺王惠美。（吳建輝攝）

就職2周年王惠美化身行政主廚 端12道縣政大菜

彰化縣長王惠美就職2周年，24日在即將啟用的社頭清水岩露營區舉辦「希望綻放，縣長就職2周年記者會」，特別以上菜秀方式，端出12道縣政大菜，展現縣府這2年來努力成果，王惠美說，過去2年縣府站穩腳步打好基礎，任內所推動業務獲中央108項首獎肯定，還有36項全國首創紀錄，希望縣府的努力，縣民能看見，未來與大家一同為美好彰化，幸福城市努力。

彰化縣長王惠美今天化身行政主廚，帶領縣府團隊一一上菜，第一道就端出「公路軌道大雙拼」，將達成全縣30分鐘生活圈為目標，第2道「都市計畫煨三鐵」，以三鐵共構帶動活化土地，第3道則是「彰化青年好時機」，縣府成立「青年發展暨就業服務科」，推動青年返鄉創業，深根彰化留鄉發展。

第4道「數位雙語加公幼」，則是全國首創成立2間「AIoT智慧聯網教育中心」，還有14所英文愛的書庫，非營利幼兒園也從4家成長至17家，第5道「樂齡長照燴健康」，增設13長照衛福大樓，更創立215個C級巷弄長照站，C肝也達篩檢17萬人，根除更是達6000人。

第6道菜是「社福拼盤佐e化」，全國首創公益整合平台、守護BBCALL APP，社區照顧關懷據點由150處倍增至280處，再來第7道「淸新空品釀鮮氣」，完成縣內500個微型空氣品質感測器，達成26鄉鎮市覆蓋率百分百目標，去年空污改善率更是全國第一。

第8道「白海豚屋品溫泉」，象徵「彰化縣自然生態教育中心」今年正式啟用，社頭清水岩溫泉露營區今年也成功委外營運，第9道菜「彰化優鮮海陸盤」，縣府「彰化優鮮」及「彰化健康豬」，打通縣內農特產品網路銷售通路，樹立品牌形象，創造三贏。

第10道「產業輔導拚轉型」，推動傳統產業轉型及技術升級，今年共有72家企業回彰化投資，投資金額達482億元，並輔導未登記工廠合法經營，核准件數全國第一，第11道「防洪治水順暢排」，改善水環境，同時推動11條重大排水計畫及13件雨水下水道改善工程，建置智慧防汛網。

第12道「文資活化風華露」，這兩年來，鹿港鶴棲別墅轉型成工藝展覽館，還有南郭宿舍群、和興派出所宿舍群等，共46處歷史老屋，陸續由青年參與文創經營，王惠美一共專出12道精彩美味的佳餚，獻給所有彰化縣民。

王惠美坦言，財政困難是她最大的壓力，但她仍勇往直前，這２年來縣府團隊開源節流，積極解決財政問題，在有限的資源裡，爭取最大的效益，包括提升整題行政效率，讓人看見縣府團隊的行動力。

王惠美說，目前最大的希望，就是彰化鐵路高架化，台中捷運綠線延伸到彰化，二林精機園區等能夠加速推動，希望立委們能全力給予支持，也感謝所有縣府團隊以及議會的支持，期許未來繼續努力，共同打造美好彰化，幸福城市。

(中時 )