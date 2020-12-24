路邊違規停車會被拖吊，但有一名網友分享照片，整排機車都被拖吊了，卻有一輛紅色的電動車「獨活」，他雖然也不是被拖吊的苦主，但看到這樣選擇性拖吊的畫面，真的會覺得很無言。許多網友看了留言指出，那輛電動車獨活的無敵關鍵是「沒掛車牌」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，路邊違停的機車整排都被拖走，卻獨獨留下一輛紅色的電動車在原地，讓他忍不住感嘆地說，雖然自己不是被拖吊走機車的苦主，但看到這樣選擇性拖吊的畫面。

照片引發網友熱議，「這是一個BUG嗎？ 沒車牌業者沒錢賺」、「那沒車牌的耶！拖吊走無法證明車主是誰」、「下去，要的來認領，不要的壓成廢鐵回收就好」、「沒牌的不抓？那如果被偷也沒法找？」、「電動車真爽！沒車牌在路上違規都不怕的，除非剛好遇到警察」、「證明拖吊只是為了罰款，而不是為了改善交通」。

交通部2020年9月也公告修正「道路交通管理處罰條例」部分條文草案，其中規定電動自行車須掛牌，違者將罰新台幣1200至3600元。所有新車預計在2021年7月左右，須至監理站領牌，並且要符合當初送檢車才能領牌（外型要同合格證）才能上路。

(中時新聞網)