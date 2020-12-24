台一線枋山段24日上午發生一起死亡車禍，44歲史姓女騎士疑在452.9K北向車道欲左轉彎時，與行駛在同向內側外車道的23歲黃姓重機騎士發生嚴重碰撞，史女當場死亡，黃男與附載的女性乘客受輕傷，車禍肇因警方正釐清調查中。

警方指出，該起車禍發生在早上9點15分，初步研判史女在事故地點欲左轉彎時，載有1女的黃男剛好騎乘紅牌大型重機行駛在同向內側外車道，2車瞬間閃躲不及發生嚴重碰撞，史女當場無生命徵象，已委由醫院針對黃男進行抽血檢驗酒精濃度值。

(中時 )