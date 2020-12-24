桃園捷運公司24日表示，因應演唱會及跨年期間大量人潮，升級4大防疫疏運機制：包括於A18站增設1台及A19站增設2台紅外線熱像測溫儀於票閘門口，確保執行體溫量測機制滴水不漏！

桃捷公司表示，年底「五月天-好好好想見到你Mayday Fly to2021演唱會」及「桃樂園Wonderland跨年晚會」，將在A19（桃園體育園區站）旁桃園國際棒球場與A18（高鐵桃園站）旁高鐵站前廣場舉行。

桃捷公司說，為避免五月天演唱會散場期間，搭乘機場捷運排隊人潮過於密集，A19站（桃園體育園區站）將採多段式人流控管，除在月台、票閘門、進站出入口進行人流管制之外，站外排隊人潮也將進行管制減少群聚風險；並於車站設置排隊社交安全距離地貼。

桃捷公司表示，也將加開列車班次疏運人潮避免車廂過度擁擠，桃捷公司提醒搭乘機捷參加五月天演唱會及跨年的民眾，應全程佩戴口罩、避免交談。

因應防疫疏運機制，桃捷公司指出，今年桃捷潮天團於A19（桃園體園區站）任務將進行調整，將在演唱會散場期間執行多段式人流控管時，宣導防疫小叮嚀，桃捷公司期盼「五迷們」在排隊過程中，遵守現場工作人員引導、多一點耐心等候，散場期間桃捷將加開列車班次疏運人潮，確保人潮疏運完畢。跨年夜，普通車更連續41小時不打烊，從12月31日早上6點營運至隔日1月1日晚上11點，直達車則維持現有時刻表。

桃捷公司說，自2月新冠肺炎疫情爆發時，為了提供搭乘機場捷運的旅客最安全、安心的乘車環境，建構起「防疫4大防護網」包括：全線21車站設置紅外線熱像測溫儀；車站加密清潔消毒、列車每日清潔消毒；旅客進入捷運站佩戴口罩、量測體溫；桃捷全體同仁每日量測體溫健康自主管理。未來，桃捷公司將視疫情狀況，滾動式調整防疫作為。

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