亞馬遜（Amazon）員工打算籌組工會，將是這家全球最大線上零售商2021年面臨的新挑戰。根據協商，員工明年初將就能否成立工會進行首度闖關，是繼2014年以來再度舉行工會成立的投票。

亞馬遜阿拉巴馬州倉庫員工11月向全美勞工關係委員會（NLRB）請出請願，要求加入零售、批發和百貨商店工會（RWDSU），向推動工會成立邁進。

代表阿拉巴馬州Bessemer倉庫員工的RWDSU與亞馬遜展開談判，針對明年舉行的投票以及可投票員工資格作出決議，但尚未訂出確切投票日期。

(工商 )