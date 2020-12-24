墾丁迎曙光活動即將熱烈登場，可望掀起一波觀光熱潮！屏東縣政府盛邀民眾到墾丁龍磐公園迎接2021屏安曙光。在迎接第一道曙光時，全國唯一能一睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，萬丈金光自海平面升起的那一剎那，同時又親身感受落山風的狂野，這一場「多一度」刺激的逆風之旅、壯闊山海的氣魄，將為您的2021開創出「多一度」的新氣象。

360度無敵視角迎接本島第一道曙光的龍磐公園，每年都吸引數以萬計的遊客熱情參與，屏東縣政府今年以屏安曙光特製明信片、專屬紀念郵戳，讓參與迎曙光活動的民眾索取，在填寫完個人姓名與電話後，要投入曙光郵局的摸彩箱，不僅有飯店住宿券摸彩機會，同時也能寄送給自己或親朋好友，為來年增添好運。另現場安排炫麗的DJ音樂秀、活力健康操及暖心暖胃的薑茶，用屏東多一度的熱情活力陪伴遊客們迎接新的一年。

為避免民眾停車困擾，縣府特別安排免費接駁服務，從1日凌晨3時30分起分別在鵝鑾鼻公園停車場、滿州風吹砂停車場設有接駁站，依現場人潮情況機動發車，並在活動結束後完成全數遊客的接駁服務。因龍磐大草原東側面向浩瀚的太平洋且無光害，一直是觀星、迎曙光的好地點，但該區為崩崖地質，遍布石灰岩洞與裂縫，縣府將以警示燈、圍繩劃分出安全區域，但仍請遊客務必注意自身安全。

另為做好防疫工作，請參加民眾務必全程戴口罩，違者經勸導不聽會開罰；且要求帶手機、維持開機狀態。包括隔離、檢疫者，還有症狀和自主健康管理者都不能參加，違者「加重處罰」，請民眾從自身做起做好防疫工作，一起快樂迎接新年，活動相關資訊可至屏東縣政府交通旅遊處官網（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）、恆春半島觀光產業聯盟官網及交旅處FB官方粉絲團-屏東go好查詢。

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