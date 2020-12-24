苗可麗參與LINE出品、LINE TV實境節目真人秀《今天誰來店》，近日到「平溪古早味麵茶」協助店家轉型再行銷，她在節目展現真性情，幫老店炒麵茶、設計菜單，甚至上街叫賣，第一口吃下麵茶竟感動落淚，「這是幸福記憶的味道，小時候爸爸為我沖泡麵茶，在溫暖黃光下的餐桌上，冒著煙的麵茶有爸爸對我的愛，充滿被保護的安全感」。她真情流露的模樣，讓人感動。

而在到達老店之前，苗可麗需要解鎖任務，她一個個詢問店家：「你有東西要給我嗎？」結果一不小心像是在搭訕，她大笑：「我一直在撩阿伯，阿伯可能想說我就一個人，妳要，就整個人給妳好了。」因為是實境節目，全部都由藝人自行完成任務，她表示：「過去很依賴身邊的人，自己來的時候，就有很多挑戰，既好玩又新奇。」包含使用3Ｃ、首次用LINE TAXI叫車等。

苗可麗喜歡收藏，數量達上萬件，她曾在5年多前開店做生意，開古董飾品店，將她蒐集的熊玩偶、洋娃娃、瓷器等擺放飾品拿出來賣，並親自駐店經營半年，提起開店趣事，她笑說：「有次一位媽媽很開心來店裡挑要供佛的小杯子，結果她的小孩看到一櫃子的娃娃不敢進門來，覺得很可怕。」有趣的是，她與王彩樺私下是超級好友，得知王彩樺也有參與《今天誰來店》，她不忘開玩笑，「我走氣質路線，王彩樺應該比較三八」。

(中時 )