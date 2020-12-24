立法院會今天處理《學校衛生法》部分條文修正草案，意在阻擋萊豬進校園，而民進黨立委林淑芬、劉建國皆棄權未投票，恐遭到黨紀處分。對此，林淑芬表示坦然接受，但是親綠網友看不下去，怒灌爆林淑芬臉書，要林淑芬不要消費民進黨，堅持理想就投下反對票，而不是在臉書發文。

對於萊豬相關修法表決棄權，將面臨黨紀處分，林淑芬今面對採訪時表示，不覺得委屈，坦然接受，其餘想法在臉書都有寫得很清楚。

不過，林淑芬的說法不被某些民進黨支持者所接受，許多親綠網友灌爆其臉書，「妳也不要消費民進黨，站在國家的立場想想」、「林委員，如果妳對理念與價值有所堅持，那麼應該行使妳的立委職權出席投下反對票，而不是缺席（投票）然後在臉書發文」、「林立委，您既然知道開放是不得不的決定，卻選擇缺席，作為一位執政黨的立委，您太投機了」、「既要獨行就退黨，走自己的路。黨是集合體非展現自我的場域。(我是你的選民，非民進黨員)」、「說得很好聽，撇得一乾二淨，厲害厲害」。

但也有力挺的網友這樣表示，「謝謝妳，少數能夠堅守本心的人」、「林委員加油，妳是少數還堅持以人民為第一的委員，堅持下去，我們人民會支持妳，不管以後貴黨對妳怎樣，我們全力挺妳」。

政府宣布明年元旦開放萊豬進口，立法院會今天處理《學校衛生法》部分條文修正草案時，在野黨要求禁用萊劑肉品與產製品條文明文入法，遭到民進黨以多數否決，但林淑芬、劉建國皆棄權未投票，恐遭到黨紀處分。民進黨團總召柯建銘受訪表示，「我們一定會處理，內部事前都有討論過」。

(中時新聞網)