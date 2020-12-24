總統蔡英文宣布明年元旦將開放美國萊豬進口，引發社會強烈反彈。台灣民意基金會董事長游盈隆直言：「明年一整年一定烽火遍地。」因為國民黨執政的縣市首長與民代，已經開始連署公投，明年將被公投議題籠罩；同時，日本也會對核食進口議題施壓，無論開不開放都受傷，蔡政府可謂四面楚歌，2022年選舉一定會被影響。

游盈隆23日接受香港媒體《中評社》訪問表示：「明年一整年一定烽火遍地。」因為等明年元旦萊豬入台，國民黨執政的縣市首長與民代，會用公投議題籠罩整個年度，延續到2022年都沒有寧日。游認為，蔡政府開放萊豬進口之初，輕忽了與在野黨及社會大眾的說服溝通，導致情勢一再惡化、無法收拾。尤其，現在有三分之二的人對蔡政府投以懷疑的眼光，令蔡政府陷入艱困窘境；現在還沒開放就已經這麼慘了，等真的開放進來，一定會更慘。

游盈隆指出，國民黨身為在野黨，看的當然是眼前利益，並會藉機爭取選舉紅利。美國當然會施壓，但美國也不會只抱怨在野黨、只對國民黨不滿，這種情緒更會轉移到民進黨，因為美國會認為都已跟民進黨談好了，不該再遭受那麼大的波瀾與變動。何況，蔡政府現在還跟學校簽契約要採購本地食材，進口商也表態不進萊豬，甚至連軍方也不吃，美國必然會不滿。民進黨尷尬的點在於，已經答應美國了，很難再站出來多鼓吹什麼，就連行政院長蘇貞昌都說，標示萊豬會影響貿易，可見執政黨面對的壓力有多大。

至於萊豬風暴是否影響2022年選舉？民眾是否健忘？游盈隆認為，在2022前不會只有萊豬，一定還會有別的事發生，像日本核食就排在後頭。駐日代表謝長廷回台，一定有談到核食議題，只是蔡政府不願多說，可見日方也在施壓了。核食這件事同樣麻煩，因為開放了民眾不滿，不開放日本又不高興、不讓台灣加入國際組織，蔡政府都很慘，一定會影響到2022年選舉。

(中時新聞網)