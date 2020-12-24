內政部大力推動換發數位身份證，日前公布賞金獵人活動計畫，台灣人權促進會今天痛批內政部不顧學者專家反對，執意邀請新竹市民「自願」參與試辦，無異將風險轉嫁到新竹市民個人身上，呼籲新竹市民拒當白老鼠，並要求中央立即停止試辦計畫。

台權會指出，數位身分證試辦區由內政部宣布的新北板橋、中和、新竹市、澎湖，縮減只剩新竹市。但新竹市議會多數議員反對新竹市成為試辦區，已請市政府回絕。

雖然內政部在12月21日公布賞金獵人活動計畫，擬廣發英雄帖邀請各路好手，測試數位身份證的安全性，不過台權會表示，內政部在此同時，卻遲遲未公布1月即將上路的試辦計畫。內政部邀請新竹市民「自願」參與將同時進行賞金獵人測試的數位身分證試辦，無異是將資安與隱私風險轉嫁到新竹市民個人身上。

行政院政委唐鳳日前在與內政部長徐國勇臉書直播時提到，參與試辦換發將領取「正式卡」。台權會認為，這表示，新竹市民將自願在沒有法律規範公私部門蒐集數位足跡，且需自行負擔資安責任的情況下，「被國家試用」來測試資安。

台權會強調，今日的自願試行，將造就明日的強制換發。行政院在經歷眾多資訊、法律學者專家、立委、議員的反對下，至今仍堅持每位國民未來都需換發晶片身分證，且未修法立法處理現行身分資料浮濫蒐集的問題。

為凝聚反對聲浪，台權會將與國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會等司改、人權等憂慮的民間團體，25日在新竹舉行記者會，呼籲中央停止在新竹市試辦，著手先行立法修法，並且尊重人民資訊自主權，保留防偽提升的無晶片新式身分證。

(中時 )