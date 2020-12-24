製造部門是國內最大的用電與排碳大戶，排碳量佔全台52％，用電更超過56％，地球公民基金會今(24)日指出，針對工業局所轄產業園區，經濟部於新出租及租賃公告中規定屋頂須設置30％面積的光電，但30％的規定過低甚至消極，設置比例應再調高。

地球公民基金會主任蔡卉荀表示，雖然經濟部要求回流台商進駐的彰濱、雲科等工業區須裝置30％屋頂光電，但比例仍過低，若把既有的工業園區建物都裝好裝滿，根據資料統計，截至12月18日已有757家台商回流，總投資金額達到1兆1610億，是否應該盡到相對的責任？

蔡卉荀指出，目前全台工業區已裝設803MW的屋頂光電，但工業局設定2025年目標卻僅有1246MW，明顯過於低估整體裝置潛力。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚表示，目前經濟部轄下有62個產業園區、6個加工出口區，科技部轄下有11個科學園區、各縣市政府有113個工業區，以及農委會的1個農業生物科技園區，扣除小於100平方公尺以下較無經濟誘因的屋頂，在50％屋頂利用率之下，潛力裝置容量可達3504MW，70％則更有4906MW，整體屋頂加裝光電板的潛力絕對遠遠大於工業局目前盤點的數量。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，全球已有127個國家研議2050要達到淨零碳排，這已是確定目標，另外Google等科技大廠也開始要求製程採用全再生能源，這也讓台積電、鴻海等為了配合供應的廠商跟著轉型，其中台積電也宣布2050年全球據點要100％使用再生能源。

過去能源轉型會覺得是環境保護，現在更是經濟發展必須做的事，即「拼經濟就要拚綠電」。

主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室主任陳婉娥說，經濟部及科技部應完備台商回流的因應機制，包括調高屋頂光電設置率、提出土地、水電及勞動保護的因應機制，另外也應主動召開與社會對話的會議，邀集工業區廠商、綠能業者與民間組織一同提出更積極的因應對策。

(中時 )