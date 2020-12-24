「太極是陰陽之母，明陰陽是走入中醫之路。」從小身體不好而習武的花蓮慈濟醫院副院長何宗融醫師表示，太極陰陽與中醫架構息息相關，且西方醫學論文超過2700篇，練太極可以治療痠痛、帕金森氏症、心血管疾病、癌症、降血糖、血壓，還可以長壽，增加幹細胞數量，提升活力和社交能力，透過「吞天之氣，借力之力，壽人以柔」技巧，太極可以讓生活品質更好。

跨界名人分享健康前瞻趨勢，一手解析完美運動的神奇效果(左起：國立台灣大學醫學工程學系主任呂東武、花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融、中華楊家老架太亟武藝師承協會理事長蘇清標、阿瘦文化藝術基金會董事長羅榮岳 圖/健康醫療網提供)

●太極陰陽 是走入中醫之路

《黃帝內經》：「陰陽者，天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府也……」，針對太極的醫學價值，台灣武術、太極及角力國家級教練和裁判、人稱「武醫」的何宗融醫師22日演講時表示，《黃帝內經》稱太極是陰陽之母，明陰陽就是走入中醫的道路。

在中醫架構，何宗融醫師說明，中華文化講究陰陽、五行、八卦，這些元素學說都被運用於中醫，再加上 氣、臟腑、經絡等學說，也講究天人合一。所以身心失衡時會產生疾病，中醫師以「象」診斷疾病，可以「望聞問切」，之後進行辨證，包含八綱辨證、氣血辨證、六經臟腑等，治療手段則有按蹻、針灸、湯藥。另外，若患者身心平衡未罹病，則不治已病治未病，有預防、養生保健的概念。

●中醫架構 太極息息相關

中醫架構尤其和太極息息相關，何宗融醫師提到，中醫師辨證時仰賴陰陽太極圖，有太陽、陽明、少陽；太陰、少陰、厥陰共6層，來判斷病人的病情，再搭配手與足，組成12經脈（手三陰、手三陽、足三陰、足三陽），以及五臟為陰，六腑為陽，不斷運用陰陽概念，有如電腦0和1二進位，為二分切割法，所以其實「中醫是很科學的。」

他以月經週期為例，月經前是陰，排卵後為陽，陰陽不斷輪迴，如果女生排卵期延遲，便給予助陽之品，經期就會順利。

何宗融醫師也分享，曾有一名阿嬤來診間，主述駝背、背麻，還有嘔吐。他表示，人老後脊椎駝背，關節錯位，周圍韌帶，肌腱被拉扯，全身一定會痠痛，唯有回到原本姿勢，才有機會改善。因此他以中醫傷科的太極手法，採「骨錯縫、筋出槽」治療，一個關節一個關節鬆掉，15分鐘後阿嬤就挺起來了。

目前在任何國家的中醫，太極拳都是必修課程，只是門派的心法、作法不同。何宗融醫師表示，太極八法「棚、捋、擠、按、採、挒、肘、靠」是共通項目，只要熟稔，在楊式太極可達「攬雀尾」的內勁境界，一隻麻雀在手上卻飛不起來。

「2020太極生活節」邀請太極名醫花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融進行講演，以醫學實證角度分享太極的健康價值。(圖/健康醫療網提供)

●西方醫學實證 太極對腦心肺全身都有益

不僅中華文化推崇太極，《時代雜誌》2002年也曾報導：「太極是最完美的運動」，何宗融醫師強調，太極被定位中度有氧運動，等同慢跑、健走，且全世界的太極研究文獻超過2700篇，太極對腦、心肺、全身四肢都有實證研究。

●太極有何健康價值？

何宗融醫師提到，研究顯示太極可以治療痠痛、帕金森氏症、心血管疾病、癌症、降血糖、血壓，甚至可以長壽。醫師說，國際神經外科專家、花蓮慈濟醫院院長林欣榮發現，打太極拳，會增加幹細胞，練3年增加3倍，4年增5倍，該研究登上國際期刊《Cell Transplantation》封面。 同時練過太極重心更穩，老人可防止跌倒，許多人退休後生活品質降低，學太極後，活力和社交能力反而會增加，太極可以讓生活更好。

●學太極有何訣竅？ 拳打千遍，其理自現

何宗融醫師分享，練太極沒有訣竅，應秉持「做中學，學中覺，覺中悟，悟中習」，只要一直練習，「拳打千遍，其理自現。」他引《太極拳經》：「著熟、懂勁、階及神明」，表示「著熟」是好好練，並多接觸不同門派武術，提升廣度；「懂勁」是四兩撥千金，借力之力，讓身體不斷放鬆而更健康，達到養生目的，「神明」則是多接受訓練，包含節奏、角度、力量，從養生到防身。

何宗融醫師以「吞天之氣，借力之力，壽人以柔」總結，表示藉著一呼一吸大地之氣，利用太極拳的獨有借力技巧，採鬆柔的練習方式，而達到長壽的目的。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)