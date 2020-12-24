台南女中今年共有11名學生代表台南市參加全國語文競賽，拿下作文、國語字音字形、閩南語字音字形、國語演說4項全國特優，表現優異。

109年度語文競賽台南市決賽，台南女中共11位學生獲第一名、3位學生獲第二名，6位學生獲第3名，4位學生獲得優勝。其中，代表臺南市出征全國決賽的選手中，簡妤蓁、鄭妤涵、林家伃、羅令宜同學分別獲得作文、國語演說、國語字音字形、閩南語字音字形比賽的特優，令人激賞。

全國作文特優的簡妤蓁，高一便以外卡選手資格參加台南市決賽。她虛心從老師和其他參賽學姊中擷取經驗，雖當年未獲前3名，但旋即在校內奪冠，取得市賽資格。高二時獲台南市第一、全國優等，高三以外卡資格出征，終獲全國特優

國語演說一直被公認是語文競賽中門檻最高的項目，獲全國特優的鄭妤涵擁有對題目獨特領悟力和沉穩自信口條，從高一下取得市賽資格後，便為了市長盃展開一連串練習，暑假馬不停蹄地跟著每位指導老師繼續準備台南市語文競賽，不斷抽題培養臨場感，直到全國賽畫下完美休止符。

林家伃從小就對國語字音字形有濃厚興趣，一路從校內賽第二名、市長盃第三名的成績不斷自我挑戰、力求最佳表現，2年多來，每日午休自律練習，與指導老師合作無間。身為高三學測考生，在三類組課業壓力下，家伃不計利害、不畏艱辛，終拿下全國字音字形比賽特優。

獲得全國閩南語字音字形比賽特優的羅令宜，原本不諳閩南語，小五寒假經班導推薦開始學習，在小六、國一便獲全國賽佳績。國小畢業通過閩南語中級檢定認證，擁有厚實閩南語實力，她平日隨身攜帶練習卷、把握零碎時間練習，回家時由母親批改考卷並加以講解，若有不懂處便進一步請教老師。持之以恆練習，不負眾望，以高一之姿獲全國特優。

校長鄭文儀指出，語文學習是一切學問基礎，南女語文競賽選手在國中小階段即奠定良好語文實力，國文科教師透過分組方式指導，同仁們都能不藏私、不計較，盡責地傾囊相授，接獲捷報備感光榮。

(中時 )