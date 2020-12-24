萊豬行政命令、學校衛生法等修法今天在立法院展開表決大戰，稍早三讀通過「學校衛生法」修法，國民黨團提出多項反萊豬、反電子菸、反高鹽高油高脂等「三高」食物的立法，卻全遭民進黨以人數優勢否決。國民黨政策會專員呂謦煒質疑，難道民進黨不只送全民萊豬，還要送孩子尼古丁與垃圾食品，連孩子的健康都犧牲？

呂謦煒批，行政院長蘇貞昌昨天說營養午餐全面用國產豬的契約換約完成，「送給孩子一份最好的禮物」，今天卻完全不演了；國民黨維護校園食安的提案，民進黨通通封殺，不僅要送給全民「瘦肉精豬肉」，還為電子菸與垃圾食品進校園護航，連孩子的健康都犧牲，這就是民進黨要送給孩子的禮物？

呂謦煒怒指，今天民進黨團即將強渡關山，以人數優勢為瘦肉精豬肉入台護航，陷全台灣人民於食安風險之中。明明自己是始作俑者，蘇貞昌昨天竟然還有臉說營養午餐都用國產豬是給孩子的禮物，知不知羞？

他直言，更讓人詫異的是，國民黨對《學校衛生法》第24條與第24條之1的修正草案，只是希望杜絕電子菸、尼古丁產品、高鹽、高油、高脂食物和含糖飲料進入高中以下校園，沒想到民進黨竟然以人數優勢，全面否決！

他強調，這些草案完全與瘦肉精豬肉毫無關聯，只是為了孩子們的健康而擬定的修法草案，居然連這種民生法案都被民進黨全面否定，讓人備感不平，並質問難道民進黨希望讓電子菸與尼古丁進校園？難道民進黨希望校園開放含糖飲料與高鹽高油高脂的垃圾食物？難道民進黨希望我們的孩子越來越不健康？民進黨到底是何居心？

呂謦煒砲轟，難道說，進口瘦肉精豬肉，就是蔡英文政府送給全民的耶誕禮物？為尼古丁與垃圾食品護航，就是民進黨送給學生的耶誕禮物？這種政府，不要也罷。

國民黨提案的《學校衛生法》修正草案，主要是新增高中以下學校應全面禁止含有尼古丁成分之電子煙和新型態菸品，以及禁止販售含高鹽、高油、高脂食物及含糖飲料並應加強學生健康飲食概念的規定。

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(中時 )