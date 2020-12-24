台灣夏普公司於今年7月1日宣布正式併購立足台灣35年美妝品牌美華泰並轉型為「日系嚴選 美妝時尚百貨」，並已於7月15日在可購樂線上購物平台先行成立品牌旗艦館，讓美華泰廣大的會員服務不中斷，並實踐在今年第四季美華泰官方購物網站正式開站的承諾。

美華泰於1978年創立並將總公司設立於台南，早期為日韓美妝必逛的第一首選，至今已累積逾145萬會員，於今年年初因應疫情之因素原經營團隊決議將門市結束，轉而由台灣夏普接手經營，並因應疫情新常態生活模式，轉型為線上購物商城，商城囊括了進口美日韓最新商品、業界最新保養、彩妝、流行飾品、居家百貨等多項平價時尚商品，讓145萬名會員可以享受線上購物環境以及最優質的服務。

此外，美華泰也邀請知名網紅「Alizabeth 娘娘」做為美華泰開站大使，由他來介紹美華泰線上購物商城上的各種商品。知名網紅「Alizabeth 娘娘」在社群媒體粉絲逾50萬名，其直言敢說敢做的風格獲得眾多粉絲的喜愛，雖然身為泰國人但是對於台灣的文化、美食、美妝都相當熱愛。

為吸引舊雨新知回籠，美華泰誠意滿滿，針對明年元月25日加入的新會員，提供百元入會禮，當月生日送三萬美點（價值約當百元台幣）以及周周抽PS5、Switch、五星級飯店下午茶券等的抽獎活動，同時也打出美華泰自有品牌EasyLife棉柔可溶水抽取衛生紙開幕半價優惠，不過僅限量500箱。

(工商 )