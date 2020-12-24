宏達電董事長王雪紅今天表示，明年絕對有新5G手機規劃，至於虛擬實境（VR）技術會讓市場感到驚豔。

威盛今天舉辦耶誕市集義賣活動，威盛董事長陳文琦與宏達電董事長王雪紅一同出席，與威盛員工們同歡。

對於媒體關心宏達電明年是否會有新5G手機規劃，王雪紅說，「絕對有」。

至於VR新產品，王雪紅表示，會讓外界驚艷；她說，宏達電技術一直進步，外界會對宏達電的技術感到驚艷。

王雪紅表示，她相信人文加上科技才能釋放人們的夢想，旗下每個企業一直都朝這方向走，堅持在台灣、在世界各地，希望科技帶給人們有所幫助。

威盛子公司威鋒今天以每股新台幣168元掛牌上市，股價一度達275元，大漲107元，漲幅約63.69%。媒體關心威鋒是否有機會成為台股股王，身兼威鋒董事長的陳文琦說，一定會好好努力，把該做的事情做好。（編輯：張均懋）1091224

(中央社)