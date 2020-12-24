裕隆集團的格上Go Smart今宣布與WeMo Scooter策略合作，在格上Go Smart APP上，汽車共享、機車共享的雙共享服務正式上線，搶攻歲末年終跨年等移動商機，雙方的合作，期望明年度汽機車共享服務更加升級，共享轉乘更便利。

自助租車更進化！格上Go Smart APP提供汽車共享等11項線上服務，今宣布加入重磅策略夥伴WeMo Scooter機車共享，4輪加2輪共享體驗正式上線。

今年4月才正式推出的格上車共享，以每次用車出動清潔維運管家、免找車位的專屬停車場取還車，以及24小時隨時租還便捷用車，加上格上Go Smart APP上線，提供汽車共享折價券的專屬福利，在雙北市、桃園、新竹等地迅速累積逾5萬會員。

在格上租車轉型資產平台運營商，結合重量級策略夥伴的策略方針下，格上Go Smart APP最新宣布攜手策略夥伴 WeMo Scooter，加入機車共享服務，提供雙方會員更自由選擇不同運具的便利。

WeMo Scooter為亞洲第一個共享機車服務，已有上百萬次的下載，營運範圍包含大台北地區與高雄。

即日起格上Go Smart APP聯手WeMo Scooter，四輪族可一鍵串連至WeMo Scooter，落實四輪與二輪串連，共享汽機車強強聯手，消費者利用四輪汽車達成遠距離交通需求，再利用共享機車的便利性，深入目的地大街小巷，全面提升交通效率與動能。

看準跨年交通需求，推出格上Go Smart會員除可取得WeMo Scooter新用戶騎乘金20元優惠，透過汽車共享，還能取得200元汽車共享優惠券。此外，WeMo Scooter 跨年當日限定推出跨年狂歡24小時只要99元快閃優惠。

(時報資訊)