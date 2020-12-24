大陸水泥市場適逢旺季，加上工程趕工，第4季水泥業者營運將攀高峰，今日水泥類股由二線水泥業者領軍衝鋒，嘉泥(1103)及東泥(1101)漲幅都在2%以上，幸福(1108)也漲逾1%；水泥雙雄人氣稍弱，亞泥(1102)僅能勉強維持在平盤上方，台泥(1101)則是壓低在平盤下方整理。

嘉泥近年來積極多元化布局，雖然今年疫情大幅衝擊觀光產業，讓旗下轉投資的日本沖繩Hotel Collective營運不如預期，但是，嘉泥預期，明年下半年表現將會開始較樂觀。嘉泥策略性投資的台泥每年的股利收入成穩定獲利來源，隨著台泥全球布局進展不錯，投資利益可期。

在水泥雙雄方面，台泥今年前三季稅後淨利184.07億元，創同期新高，大陸市場主要營業區域華東及華南地區水泥價格都比去年高，加上當地房地產開發投資成長持續，第4季的貢獻度可望更高。亞泥中國則是受到疫情的影響，前3季獲利年減27.36％，不過，亞泥中國營業區域所在的湖北、華中、江西水泥價在第4季初漲過一次，年底前有機會再漲，第4季展望仍樂觀。

(時報資訊)