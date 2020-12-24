癌症為台灣十大死因之首，彰化秀傳醫院於1999年啟用的延平大樓就是以癌症治療為主軸，最近院方將整棟大樓改裝、增加醫師陣容，於聖誕前夕24日開幕啟用，更名為「秀傳癌醫中心」，以全新面貌提供癌友們更高品質的醫療服務。

癌醫中心院長張正雄表示，21年來，我們全心想著把病人治好，其實還可以多考慮病人和家屬放在心裡沒說出來的需求。秀傳從心出發，打破傳統診療框架，為愛癌而生，力行尖端整合與全人全程照護為願景，展開新世代的癌症五全照顧服務。

開幕活動由秀傳醫療體系長官齊心以弓箭瞄準癌症靶心，象徵多專科團隊合作提供精準診療，令癌症消失。並邀請全體參與貴賓將心型小卡掛上聖誕樹，一起在平安夜這天為秀傳癌醫中心獻上祝福。

儀式之後安排樓層導覽，張院長介紹秀傳癌醫中心考量癌症病人需求所規劃的硬體，並以「鄭良珊醫師畫展：秀傳癌醫五全照顧的新世代」闡述秀傳醫療體系的珍貴醫療資源，從全人、全家、全隊、全程、全社區的照護理念，提供民眾完善的醫療照護。

癌醫中心副院長林忠葦說，專科醫師個個皆強棒，現在設置有個管師，可以自身醫療專業密切陪伴病人，如經紀人陪伴明星般，即時連結病人所需的照護工作；還有新設一台3D乳房攝影及加設一台核磁共振儀，以利提供民眾更精準的檢查和診斷。

身為腫瘤病人的副院長劉育昌也表示，秀傳有尖端的手術及放射治療技術，也有早期緩和醫療團隊能給予病人全人全程的抗癌照護。目前開始執行自體骨髓移植，籌備細胞治療軟硬體，也會成立癌症精準醫療團隊，提供病人及家屬完整的照護。

彰化秀傳醫院院長楊基滐說，未來會持續推出相關活動，如：愛（癌）的料理戰，透過主題式的廚藝競賽，讓參賽者了解如何提供癌症營養個案管理。癌醫中心的目的不只想妥善重建病人與家屬的人生、康復後的保養，從心開始，為愛而生，提供最貼近民眾需求照護。

(中時 )