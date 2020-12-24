江肇國（左）指出，台中市完全中學裡的國中老師應得到公平的待遇，不應有一校兩制的情形。（陳世宗攝）

台中市共有11所完全中學國中部每節比一般公立國中多上5分鐘，超時鐘點費維持360元。市議員陳廷秀、沈佑蓮為國中部老師請命，提案建議市府明年度起調整為400元，送給老師新年禮物。市府教育局長楊振昇強調，調整後一年度經費約220萬元，將與財主單位溝通辦理。

無黨市議員陳廷秀指出，行政院去年1月調整高中教師鐘點費每節400元。因完全中學內有國中部、高中部，每節課時間與鐘點費不一樣；中市11所完全中學每節50分鐘，國中部專任教師及導師授課節數，依表列再減授兩節課，但國中部教師鐘點費維持360元。

陳廷秀說，屏東縣政府不但維持完全中學國中部教師減授2節課，超鐘點、兼課代課的部分改為每節400元。他和沈佑蓮等提案建議，台中市政府應該比照辦理，讓國中、高中部老師的權益同工又同酬；並獲得李中、黃健豪、王朝坤等市議員的連署。

沈佑蓮表示，台中市完全中學有國中部及高中部，高中部一節50分鐘，不可能一個學校有兩種鐘聲，否則老師及學生會精神錯亂；所以國中部與高中部老師同時上50分鐘，完全中學國中部老師將比一般國中每堂課超時5分鐘，台中市要給補足超鐘點費用。

江肇國說，台中市不該消極等待中央教育部研議，或受到其他城市作為的影響而自我限縮，應該立即解決同工不同酬的爭議，將減課後的超鐘點費以及代課鐘點費一併調整為400元，讓完全中學裡的國中老師得到公平的待遇，不再有一校兩制的情形。

教育局長楊振昇強調，台中市11所完全中學代課鐘點費由現行360元，調整為400元，一年度約需增加220餘萬元，將與財主單位溝通辦理。

市府教育局長楊振昇強調，調整後一年度經費約220萬元，將與財主單位溝通辦理。（陳世宗攝）

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