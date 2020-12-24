明年元旦開放萊豬進口，行政院秘書長李孟諺今（24）日表示，未來每個上班日會在農委會網站或以新聞稿方式，公布豬肉相關資訊，包括當天有多少台灣豬肉產量、有多少豬肉進口量，及來自哪些國家、檢查結果，讓民眾可以放心。

李孟諺指出，資訊公開要讓民眾感受到政府嚴格把關、追蹤，確保國人食安的決心與執行力，資訊看板的相關內容細節，將在適當時機公布。

放寬萊豬進口九項行政命令今在立法院進行表決大戰，針對部分縣市政府自行訂定萊豬零檢出行政命令，李孟諺在行政院會後記者會表示，對於部分地方政府自治條例可能與美豬開放進口抵觸，因每個縣市狀況不一，正徵詢各地方政府中，將俟立法院今日表決結果，再行盤整與處置，全國民眾均希望各地方政府做法一致，才不致在食安議題上，同一食品在不同縣市有不同的標準，導致無所適從。

李孟諺說，行政院已宣布的五大措施，包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，均已積極籌備與進行，例如各部會與各縣市政府，已完成輔導全台22.3家商家相關標示，以及農委會已輔導本土屠宰場、肉商、8,000家肉攤的台灣豬標示。

至於逐批查驗，李孟諺說，包括衛福部食藥署、海關，在人力、設備、實驗室上，都已經做好準備，在開放後第一批豬肉進口後，就會做逐批查驗，每一批肉品都會檢查、採樣、送驗。

李孟諺說，目前國產豬肉占整體消費量約九成，進口量僅一成，而自美國進口的只占整體1％至2％。

(工商 )